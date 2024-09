Escolas do distrito recolhem mais de 14 toneladas de resíduos eléctricos, electrónicos e baterias

As escolas do distrito de Santarém recolheram mais de 14 toneladas em resíduos eléctricos e electrónicos, além de baterias, no âmbito do projecto Geração Depositrão, ao qual aderiram 18 escolas da região. Com esta participação os estabelecimentos de ensino contribuíram para o aumento da sensibilização para o desenvolvimento de uma cultura de reciclagem. No top 10 da recolha ficou em primeiro lugar a Escola Básica e Jardim de Infância do Couço, Coruche, com 2.605,9 kg de materiais recolhidos, numa rácio de 18,22 kg por aluno, seguindo-se a Escola Básica e Secundária de Ourém, com 2.471,4 kg, e a Universidade Sénior da Junta de Freguesia da Carregueira (Chamusca), com 1.802,1 kg. Nos primeiros 10 lugares ficaram ainda o Jardim de Infância de Boleiros-Maxieira (Ourém), EB 2,3/S Dra. Maria Judite Serrão Andrade (Sardoal), EB 2,3 Doutor António Chora Barroso (Torres Novas), Escola Secundária Jácome Ratton (Tomar), EB Fonte dos Escudeiros (Benavente), Escola Secundária de Maria Lamas (Torres Novas) e Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Marcelino Mesquita do Cartaxo.

A Geração Depositrão conta já com 16 edições e é um projecto que visa consciencializar a comunidade escolar para o correto encaminhamento de resíduos eléctricos e electrónicos e baterias. O projecto é realizado pela ERP Portugal - Entidade Gestora de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e Baterias (RB) em parceria com a ABAAE – Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação e que este ano contou com a adesão a mais de 316.000 alunos que recolheram um total cerca de 435 toneladas de resíduos. Além de premiar as escolas, a ERP Portugal recompensa alunos e professores envolvidos no projecto, e atribui prémios por cada categoria de REEE recolhida, nomeadamente as que são consideradas como resíduos perigosos: TV e monitores, equipamentos de arrefecimento, e pilhas.

A directora Geral da ERP Portugal, Rosa Monforte, realça que se fez no dia das bandeiras verdes um apelo para a entrega de pilhas e baterias com o objectivo contribuir para a educação ambiental e fomentar a economia circular. A ERP Portugal pertence a uma plataforma pan-Europeia, European Recycling Platform (ERP), fundada em Dezembro de 2002. A ERP assume como missão assegurar a implementação mais rentável de um Sistema de Gestão de REEE e RP&A, para o benefício dos seus aderentes e empresas, dando lugar a oportunidades de negócio e vantagens competitivas.