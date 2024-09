Expo Alcanede está de volta

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Expo Alcanede está de volta a Alcanede entre 19 e 22 de Setembro, acompanhada pela habitual Mostra Gastronómica. O certame, organizado pela Junta de Freguesia de Alcanede, pretende promover as actividades económicas locais e conta com um vasto programa de animação. A inauguração está agendada para as 19h00 de quinta-feira, 19 de Setembro.