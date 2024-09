Feira Nova de Santa Iria volta a Ourém no final de Outubro

Feira Nova de Santa Iria é um dos momentos do ano no concelho de Ourém e a próxima edição decorre entre 24 e 27 de Outubro de 2024.

A centenária Feira Nova de Santa Iria vai regressar a Ourém para mais uma edição repleta de animação e actividades. O evento, promovido pela Câmara Municipal de Ourém, decorre entre 24 a 27 de Outubro no Centro Municipal de Exposições e Parque da Cidade António Teixeira.

A Feira Nova de Santa Iria conta habitualmente com a presença dos habituais carrosséis, carrinhos de choque, postos de venda de farturas, pipocas e muito mais. As inscrições já estão abertas para os expositores que queiram mostrar aos visitantes os mais variados produtos e serviços, além de espaços de restauração dinamizados por associações locais, animação musical, espectáculos e muitas surpresas.

A Feira Nova de Santa Iria é uma atracção em si mesma, mas Ourém tem muito mais para oferecer, em termos de património histórico e natural, como as visitas ao Castelo de Ourém, o Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios de Ourém, a Mata Municipal António Pereira Afonso, o passadiço do Agroal e a praia do Agroal, o baloiço do Talegre e o parque natural das Serras d’Aire e Candeeiros, entre muitos outros locais. No concelho de Ourém está também o Santuário de Fátima.