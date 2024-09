Funcionário da Águas do Ribatejo morre em acidente de viação

José Matos, 64 anos, mais conhecido por “Zé Carocho”, era funcionário da Águas do Ribatejo e estaria em trabalho quando se deu o acidente.

José Matos, 64 anos, mais conhecido por “Zé Carocho”, foi a vítima mortal de uma colisão rodoviária entre uma mota, onde seguia, e um ligeiro de passageiros, na manhã de terça-feira, 10 de Setembro. O acidente aconteceu na Estrada Nacional 367, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos por volta das 11h00. José Matos era funcionário da Águas do Ribatejo na área das contagens e estaria a trabalhar no momento do acidente. Ainda foi transportado com vida para o Hospital de Santarém mas acabaria por não resistir.

Natural de Muge, no concelho de Salvaterra de Magos, José Matos era um apaixonado pela pesca desportiva. Como federado, pescou pelo Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Salvaterra de Magos e pelo extinto clube de Glória do Ribatejo. Actualmente pescava apenas por lazer.