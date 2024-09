Hospital de Santarém tem 14 novos enfermeiros

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) recebeu no dia 2 de Setembro 14 novos enfermeiros que vão desempenhar funções no Hospital Distrital de Santarém. Serão alocados às áreas da medicina interna, serviço de urgência e áreas cirúrgicas, sendo integrados em equipas já estabelecidas, com a possibilidade de ajustamentos, de acordo com as necessidades dos serviços.

A presidente do conselho de administração da ULS da Lezíria, Tatiana Silvestre, mencionou estarem previstas mais contratações de enfermeiros e aproveitou a ocasião para clarificar que a medida surgiu na sequência da aprovação do mapa de pessoal, que só aconteceu em Agosto. “Isto permitiu-nos regularizar muitos vínculos precários que tínhamos na instituição e iniciar novas contratações, porque temos muita necessidade de recursos humanos”, explicou.

O enfermeiro director, João Formiga, sublinhou o papel crucial que os novos profissionais irão desempenhar, lembrando que “irão ficar afectos a uma instituição de grande dimensão e importância que neste momento tem cerca de 600 enfermeiros, mas as necessidades continuam a aumentar, especialmente devido à população idosa, que requer cuidados cada vez mais diferenciados”.