Jovens europeus de visita a Rio Maior

Um grupo de jovens de várias nacionalidades, acompanhado por elementos da H2O - Associação de Jovens de Arrouquelas, esteve de visita às Salinas de Rio Maior, onde foi recebido pelo vereador da Juventude e do Desporto da Câmara de Rio Maior, Miguel Santos.

A estadia dos jovens decorre no âmbito de um novo projecto de intercâmbio, designado “Erasmus+: Conectar a Juventude Europeia através do Desporto”, que reúne participantes de toda a Europa, de diferentes idades, para participarem numa oportunidade de explorar a diversidade cultural, promover a tolerância e abraçar os valores europeus. O programa inclui actividades como debates sobre questões sociais prementes, desportos ao ar livre e visitas de estudo.