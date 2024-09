Médio Tejo com descontos nos passes e autocarros grátis para estudantes e maiores de 65

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo criou uma série de incentivos para o uso do transporte público rodoviário no seu território e investiu também na aquisição de sete novos autocarros para a rede Meio.

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) apresentou, no dia 5 de Setembro, sete novas viaturas para servir na rede de transporte público rodoviário Meio. Durante a apresentação foram realçadas outras medidas como o passe gratuito para estudantes e pessoas com mais de 65 anos, o custo único de um euro e meio por viagem, independentemente da origem e destino, dentro dos 13 municípios abrangidos e os descontos nas assinaturas de linhas.

O presidente da CIMT, Manuel Valamatos, espera que as medidas implementadas sejam um estímulo para que a população continue a querer viver na região e opte por usar mais os transportes públicos. “Queremos tornar os transportes públicos mais acessíveis e sustentáveis do ponto de vista ambiental para atrair ainda mais interesse dos cidadãos” afirmou. Além do transporte público – Meio, os transportes têm sido uma forte aposta por parte da CIMT, como é o caso do transporte a pedido e do sistema público de bicicletas partilhadas – MeioB.

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, realça a facilidade com que os munícipes vão poder viajar no Meio, afirmando ser um passo importante para fortalecer a adesão que querem que os transportes tenham. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, salientou os benefícios da escolha do transporte público Meio, como a ajuda na economia das famílias e evitar os problemas de estacionamento. “Pretendemos incentivar o uso do transporte público. A renovação da frota é prova disso mesmo e um esforço que tem de continuar a ser feito”, afirma o autarca.

Na cerimónia estiveram presentes o presidente da CIMT, Manuel Valamatos, o secretário executivo Miguel Pombeiro, os presidentes dos municípios de Tomar e de Ourém, Hugo Cristóvão e Luís Albuquerque, respectivamente, bem como o presidente do conselho de administração da empresa rodoviária Médio Tejo 2 – transporte rodoviário de passageiros Lda, engenheiro Martinho.