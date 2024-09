Proprietários de terrenos em Ourém juntam-se para criar Operação Integrada de Gestão da Paisagem

Associação de Desenvolvimento Serras Norte de Ourém vai gerir a Operação Integrada de Gestão da Paisagem Serras de Norte de Ourém.

Vários proprietários de terrenos juntaram-se na sexta-feira, dia 6 de Setembro, no salão da Junta de Freguesia de Espite, para a reunião final para a votação, e consequente aprovação, da criação da Operação Integrada de Gestão da Paisagem (OIGP) Serras de Norte de Ourém. Depois da sessão de apresentação e de três sessões de esclarecimento durante a Consulta Prévia, este foi o momento final que materializou a criação da OIGP Serras de Norte de Ourém. Luís Miguel Albuquerque, presidente do município, voltou a reforçar a pertinência da iniciativa, apontando factores como a prevenção de fogos florestais, o retorno financeiro aos proprietários e a definição de um plano de acção a longo prazo que permita valorizar e proteger a floresta.

A OIGP tem a ADN – Associação de Desenvolvimento Serras Norte de Ourém como entidade gestora responsável e esteve em consulta pública de 15 de Julho a 28 de Agosto, período em que decorreu a recolha de sugestões dos proprietários, produtores florestais abrangidos, demais titulares de direitos reais, ou quem exerça poderes de representação. A Área Integrada de Gestão da Paisagem (AIGP) Serras do Norte de Ourém, promovida pelo município, foi criada em 2021 e abrange as freguesias de Espite, Urqueira e União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos, numa área de 2.931 hectares.