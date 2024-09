Queixa na GNR por depósito de lixo em rua de Azambuja

Rua da Fábrica da Cortiça foi inundada de cartão, roupa e todo o tipo de lixo. Junta e Câmara de Azambuja apresentaram queixa às autoridades.

A Junta de Freguesia e Câmara Municipal de Azambuja apresentaram queixa na GNR por causa do lixo que foi espalhado junto ao ecoponto na Rua da Fábrica da Cortiça, em Azambuja. Caixas de cartão, cadernos, roupas e diversos utensílios foram despejados na via pública, incluindo no jardim junto ao ecoponto, ao invés de serem depositados nos locais próprios e dentro dos contentores.

O presidente da Junta de Freguesia de Azambuja, André Salema, lamentou a O MIRANTE a atitude das pessoas que espalharam o lixo mas diz que foram entregues às autoridades provas que podem ajudar a identificar os autores. “Não estamos a falar de um saco, mas de muito lixo que foi literalmente espalhado pela via pública”, afirmou o autarca.