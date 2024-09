Rastreio gratuito do cancro de mama no Cartaxo

O rastreio do cancro de mama vai continuar no Cartaxo e de 18 de Setembro a 30 de Outubro vai estar na cidade uma unidade móvel da Liga Portuguesa Contra o Cancro, estacionada junto aos bombeiros. Estão elegíveis as mulheres dos 50 aos 69 anos, que vão poder contar com uma equipa técnica especializada na área do cancro da mama e com equipamentos digitais novos que potenciam uma melhor qualidade do diagnóstico.

Os requisitos para o rastreio são os seguintes: não ter alterações na mama, próteses mamárias, não ter realizado mastectomia e nunca ter tido cancro. O rastreio deve ser realizado de dois em dois anos.