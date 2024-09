Rastreios do cancro de pele e da cavidade oral em Torres Novas

O Centro de Saúde de Torres Novas vai efectuar rastreios do cancro de pele e cavidade oral no dia 21 de Setembro, das 09h00 às 18h00. As inscrições estão abertas por via telefónica através do contacto 910 060 475.

No caso do rastreio de cancro de pele, os requisitos são ter mais de 50 anos, historial de cancro de pele na família, mais de 50 sinais, pele e olhos claros e profissão com muita exposição solar. Estão elegíveis para o rastreio oral fumadores com 40 ou mais anos, utentes com queixa de dor, lesões, alterações da cor ou da superfície da mucosa oral, com aumento de volume não habituais de estruturas da boca ou vias aéreas superiores, e referenciados por médico de família.