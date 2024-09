Salvaterra de Magos distribui 36 mil euros por clubes

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos aprovou em reunião do executivo diversos protocolos de apoio financeiro com o Grupo Desportivo Forense, Clube de Andebol de Salvaterra, Sport Clube Desportos Glória do Ribatejo e Grupo Desportivo de Marinhais.

O Grupo Desportivo Forense, de Foros de Salvaterra, recebe 11.000€ para a sua prática desportiva e o andebol 7.500€. O SCD Glória do Ribatejo recebe igualmente 11.000€ e ainda 1.200€ para apoio na reparação dos bancos de suplentes no Campo dos Carvalhos e 4.000€ para as secções de trail e patinagem artística. O Grupo Desportivo de Marinhais leva 1.500€ para apoio na colocação de areia no ringue do Largo da Comissão de Festas, para a quarta edição do Torneio de Futebol de Praia em Marinhais.