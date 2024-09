Santarém colabora com Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo

A Câmara de Santarém vai estabelecer um protocolo com o CNIACC - Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo, tendo em conta o trabalho desenvolvido ao longo dos anos, na área da defesa do consumidor, através do CIAC - Centro de Informação Autárquico ao Consumidor, da Câmara de Santarém.

A parceria vai permitir ao CNIACC realizar atendimentos à população, na área da mediação, conciliação e julgamentos arbitrais, em instalações disponibilizadas pela Câmara de Santarém. Pode ainda abrir caminho para a criação de um RAL - Resolução Alternativa de Litígios de Consumo na região, com sede em Santarém. A adesão ao CNIACC prevê o pagamento de uma quota anual de 100€.