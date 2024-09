Serviços de Urbanismo de Santarém encerrados quinta e sexta

Os Serviços de Urbanismo do Município de Santarém na Loja do Cidadão e no Edifício do Urbanismo, na Praça do Município, vão estar encerrados nos dias 12 e 13 de Setembro, para realização de uma acção de formação. A informação foi dada pela Câmara de Santarém, que lamenta os constrangimentos causados e apela à boa compreensão dos cidadãos.