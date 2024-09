Vacinação antirrábica para cães no concelho de Alenquer

A campanha anual de vacinação antirrábica e identificação electrónica para cães está a decorrer nas freguesias do município de Alenquer até dia 21 de Setembro. As próximas e últimas acções acontecem em Olhalvo, no dia 19 de Setembro, e em Alenquer, Carregado e Cadafais no dia 21 de Setembro. O acto de marcação do animal com microchip apenas poderá ser realizado em conjunto com a vacinação antirrábica em cães com mais de três meses. O município de Alenquer recorda que vacinar e identificar os animais de estimação é obrigatório.