Vila Franca de Xira recebe e apoia gravações de telenovela da TVI

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou em reunião do executivo a celebração de um protocolo de cooperação com a produtora Plural Entertainment Portugal S.A., responsável pela produção audiovisual de uma nova telenovela para a TVI. O acordo surge na sequência do interesse manifestado pela produtora em utilizar a fachada do edifício municipal, localizado na Rua Manuel Afonso Carvalho, como cenário para algumas das cenas da nova produção.

As filmagens, que se prevê decorrerem entre Setembro de 2024 e Maio de 2025, irão utilizar a zona histórica da cidade, com particular destaque para a entrada principal do edifício municipal. Ao longo desse período, espera-se que as gravações sejam realizadas em cinco dias intercalados, de segunda a sábado, entre as 08h00 e as 20h00, com possibilidade de filmagens nocturnas, cujos horários serão definidos posteriormente.

A captação de imagens de Vila Franca de Xira no âmbito desta produção representa, para o município, uma oportunidade de promoção turística e cultural, permitindo destacar o património natural, histórico e cultural da cidade a uma audiência televisiva. A produtora compromete-se a incluir o logótipo do município nos materiais promocionais, reforçando a divulgação institucional da região. O apoio municipal à produção televisiva será prestado em várias formas, incluindo suporte logístico, financeiro e institucional.