Galeria do Entroncamento acolhe exposição de aguarela “Por Estas Linhas”

A Galeria Municipal do Entroncamento acolhe, entre os dias 14 e 29 de Setembro, a exposição de aguarela “Por Estas Linhas”, de Manuel Ferreira da Silva. Manuel Ferreira da Silva, mais conhecido no meio ferroviário como Manuel Diogo, sempre foi um entusiasta do caminho de ferro manifestado através da arte. Recolhendo informação através de fotografias e fontes bibliográficas, utilizou a técnica de aguarela para dar a conhecer o universo ferroviário do tempo do vapor. A família do artista doou as obras à associação AVAFER com o intuito de fazer a sua divulgação itinerante pelo país, refere a autarquia em nota de imprensa. A inauguração da exposição decorreu a 14 de Agosto e poderá ser visitada de terça a sexta-feira, entre as 14h00 e as 18h00, e ao sábado das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. Atendendo ao calendário do Festival Vapor, a exposição estará excepcionalmente aberta ao público no domingo, 29 de Setembro, sendo o horário o mesmo de sábado.