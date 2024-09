Município de Sardoal entrega distinções no Dia do Concelho

A Câmara Municipal de Sardoal vai proceder à entrega de Distinções e Medalhas de Mérito Concelhio no dia 22 de Setembro, durante a Cerimónia Oficial do Dia do Concelho, no Centro Cultural Gil Vicente pelas 18h00. Na sessão serão entregues três Medalhas de Mérito Concelhio que visam reconhecer o trabalho de António Conde Falcão, Fernando da Silva Rosa e Pedro Manuel Machado.

António Manuel Conde Falcão será homenageado pelo seu contributo para a cultura e para as artes do concelho, assim como pela preservação do património humano, edificado, material e imaterial que a sua fotografia registou ao longo de anos. Fernando da Silva Rosa verá distinguido o trabalho que desenvolveu e que foi de fulcral importância no processo de transição do Estado Novo para a Democracia no concelho de Sardoal e para o crescimento do tecido associativo concelhio. Pedro Manuel Machado, actual secretário de Estado do Turismo, será reconhecido pelo seu elevado contributo para o desenvolvimento do turismo no Sardoal ao longo dos anos em que presidiu à Entidade Regional do Turismo do Centro.

À semelhança dos últimos anos, também os trabalhadores do município que completaram 25 anos ou mais de serviço e os que se aposentaram no último ano serão distinguidos pelo empenho e dedicação ao longo dos anos de serviços prestados à autarquia.