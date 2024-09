Salvaterra de Magos continua a apostar forte na cultura e educação

Câmara de Salvaterra de Magos lançou o livro “O Avô dos Falcões em Salvaterra de Magos nos anos de 1800” no âmbito da 11ª edição das Jornadas de Cultura.

No âmbito da 11ª edição das Jornadas de Cultura, a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos apresentou no dia 7 de Setembro, no Auditório Municipal “Escola O Século”, um novo livro dedicado ao público infantojuvenil: “O Avô dos Falcões em Salvaterra de Magos nos anos de 1800”, da autoria da escritora Cristina Norton com ilustrações de Marta Ferreira. Na sessão de apresentação o presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, recordou que todos os anos, desde 2014, a autarquia tem editado um livro para os mais pequenos: “pretendemos que eles ganhem interesse pela nossa história e pela nossa identidade enquanto comunidade, mas o nosso maior objectivo é que eles aprendam a ter hábitos de leitura, que lhes possam ser úteis ao longo da vida”, disse.

Para a escritora Cristina Norton “foi um desafio escrever um conto sobre Salvaterra de Magos e sobre a Falcoaria Real”, o que implicou “um importante trabalho de pesquisa e de leitura” para chegar à história e às aventuras presentes neste livro. Marta Ferreira explicou que para ilustrar esta história imaginou-se a viajar “numa máquina do tempo e, como que se estivesse no local, desenhar o que estava a acontecer”. A ilustradora realçou que a pesquisa também foi muito importante neste trabalho, nomeadamente “das vestes, da arquitectura e dos costumes da época retratada no livro”, para que, ao desenhar, “as crianças percebessem que era tudo muito diferente”.

Tal como nas edições anteriores, o público presente recebeu o novo livro gratuitamente e aceitou a sugestão da autarquia de trocá-lo por uma embalagem de cereais, que será distribuída através do projecto municipal “Loja Social”. “Esta tem sido uma das apostas da câmara municipal no esforço e investimento atribuído à cultura e à educação, incentivando o estudo e a pesquisa, promovendo a publicação e a divulgação dos seus resultados”, refere a autarquia em comunicado.