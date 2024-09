Um pôr-do-sol diferente na Vila Medieval de Ourém

A cantora Luísa Sobral foi uma das cabeças de cartaz de mais uma edição dos Fins de Tarde na Vila Medieval de Ourém.

O Castelo de Ourém assistiu a um pôr-do-sol especial, no fim-de-semana de 7 e 8 de Setembro, com a segunda edição dos Fins de Tarde na Vila Medieval. A iniciativa, que intercala com o Festival de Setembro, voltou a proporcionar um conjunto de espectáculos intimistas em vários locais da vila, contemplando também, este ano, iniciativas dedicadas à sustentabilidade e à alimentação vegetariana, numa parceria entre o município de Ourém e a Santa Casa da Misericórdia Fátima-Ourém. Os concertos, distribuídos pela Praça do Pelourinho, Escadinhas da Sociedade Filarmónica e pelo Anfiteatro dos Torreões, trouxeram muito público à vila medieval e os participantes tiveram a oportunidade de contactar com as sonoridades de nomes como Luísa Sobral, Tó Trips, Milhanas, Anibal Zola, André Henriques, Malva, Romeu Bairos e Bia Ferreira.