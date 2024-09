Associação Popular de Alcanhões festeja 50 anos ao serviço da comunidade

O presidente da Câmara de Santarém associou-se às comemorações e entregou ao presidente da APA uma placa evocativa das comemorações do 50º aniversário da associação.

A Associação Popular de Alcanhões (APA) celebrou 50 anos de vida durante o fim-de-semana, com diversas actividades. Os lucros angariados durante a festa destinam-se à recuperação da sede da colectividade e à requalificação do campo de futebol. Na sexta-feira, 13 de Setembro, o presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, associou-se às comemorações e entregou ao presidente da APA uma placa evocativa das comemorações do 50º aniversário da associação. O momento, na Casa das Colectividades de Alcanhões, foi presenciado também pelo vereador da Cultura, Nuno Domingos, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Alcanhões, Pedro Mena Esteves.

João Teixeira Leite sublinhou “a importância de associações como a APA, que tudo fazem para manter viva, a história de terras como Alcanhões, não só preservando as suas tradições, como através da dinamização de actividades desportivas e culturais, em que a população é convidada a participar activamente”.