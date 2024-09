Campo de futebol de Azinhaga já tem relvado sintético

O Campo Manuel Assunção Coimbra, em Azinhaga, que tinha piso em terra batida, já tem relvado sintético. O investimento no campo onde joga o Azinhaga Atlético Clube foi de cerca de 230 mil euros e para o efeito a Câmara da Golegã contraiu um empréstimo de médio-longo prazo. O executivo municipal aprovou o projecto de execução do relvado, assim como o lançamento do concurso público, na reunião camarária de 20 de Outubro de 2023. O vice-presidente da câmara, Diogo Rosa, explicava ao nosso jornal que o campo irá ser vedado e receber melhorias no estacionamento.