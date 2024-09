Centro de Documentação Joaquim Ribeiro assinala aniversário em Ourém

Centro acolhe o acervo bibliográfico do antigo eurodeputado Sérgio Ribeiro, composto por obras maioritariamente dedicadas à União Europeia, economia e à história do concelho de Ourém.

O quarto aniversário do Centro de Documentação Joaquim Ribeiro, no concelho de Ourém, vai ser assinalado no dia 27 de Setembro com um Dia Aberto à comunidade com diversas actividades programadas. O centro está instalado no edifício da antiga escola primária de Zambujal, na freguesia de Atouguia, e acolhe o acervo bibliográfico do antigo eurodeputado Sérgio Ribeiro, composto por obras maioritariamente dedicadas à União Europeia, economia e à história do concelho. As actividades decorrem entre as 09h30 e as 16h30. O Centro foi inaugurado em 2020 com a presença de dezenas de pessoas e entidades. A requalificação da antiga escola primária implicou um investimento superior a 135 mil euros, reabilitando um edifício histórico, primando pela sua modernização e consequente transformação no Centro de Documentação Joaquim Ribeiro.

O Centro contempla um espaço de tertúlia, uma biblioteca e uma zona de cafetaria. O seu principal objectivo passa, segundo a autarquia, por disponibilizar o valioso acervo documental e bibliográfico de Sérgio Ribeiro, cedido pelo próprio ao município de Ourém, quando da assinatura do protocolo do qual resultou a obra.