Clube de Ténis de Santarém continua a investir nas suas instalações

A cobertura do campo de ténis e o novo campo de pickleball são os mais recentes investimentos do Clube de Ténis de Santarém no seu complexo desportivo.

O Clube de Ténis de Santarém inaugurou no dia 7 de Setembro a cobertura do campo de ténis e do novo campo de pickleball, nas instalações desportivas que utiliza na zona do Choupal, em Santarém. O investimento na cobertura dos campos de ténis, iluminação e melhoramentos do espaço contíguo, assim como a criação do campo de pickleball, rondou os 200.000€. Metade desse montante foi financiado pela Federação Portuguesa de Ténis, no âmbito de uma candidatura feita pelo clube. Os restantes 50 por cento foram suportados pelo Município de Santarém, pela Federação Portuguesa de Ténis e pelo Clube de Ténis de Santarém.

O Clube de Ténis de Santarém (CTS) conta com cerca de 200 atletas federados nos vários escalões etários. Desde 2016, foram investidos cerca de 300.000€ no complexo, com a criação dos campos de padel, com as respectivas coberturas e com iluminação. Os últimos trabalhos permitiram também a cobertura dos campos de ténis e iluminação interior, no espaço desportivo.

A cerimónia de inauguração contou com a presença de João Teixeira Leite, novo presidente da Câmara de Santarém, do vereador do Desporto, Alfredo Amante, do presidente do CTS, Élio Cunha, e do presidente da Federação de Portuguesa de Ténis, José Calheiros, entre outras personalidades. João Teixeira Leite afirmou que o Clube de Ténis de Santarém vai continuar a contar com o apoio do município, elogiando a dinâmica e o crescimento da modalidade na cidade, na altura em que começava mais uma edição do Santarém Ladies Open, torneio internacional organizado pelo CTS. “Os eventos desportivos, seja em que modalidade for, promovem um impacto positivo na economia local do concelho. O ténis, em particular, já nos habitou a grandes eventos e bem organizados”, reforçou o autarca.