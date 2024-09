FC Alverca vence pela primeira vez na Liga 2 de futebol

O FC Alverca conseguiu o seu primeiro triunfo à quinta jornada da Liga Portugal 2 em futebol na deslocação à Madeira, onde bateu o Marítimo por 2-1. Com esse triunfo, os ribatejanos ascenderam ao nono lugar da tabela, com 6 pontos, num campeonato com 18 equipas em que descem os dois últimos. O antepenúltimo disputa um play-off que dita a manutenção ou descida.