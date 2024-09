Festival de Fanzines e Banda Desenhada de Alpiarça promove a arte e criatividade

A Câmara Municipal de Alpiarça, em parceria com a Associação Tentáculo, promovem a 2ª Edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada de Alpiarça, que se realiza de 20 a 22 de Setembro. O evento decorre em três locais emblemáticos da vila: a Casa dos Patudos - Museu de Alpiarça, o Mercado Municipal e a Biblioteca Municipal, com o epicentro das actividades no Mercado Municipal. O Festival visa dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo projecto da Fanzineteca da Biblioteca Municipal de Alpiarça, promovendo uma oferta cultural e artística diferenciadora para a região e para a comunidade local, com foco especial para os amantes da banda desenhada e dos fanzines, lê-se em comunicado.

A abertura oficial do Festival está marcada para o dia 20 de Setembro, com a inauguração de uma exposição colectiva dedicada à Liberdade. O ponto alto do dia está marcado para o concerto de Rogério Charraz – “O Coreto”, um disco conceptual, com músicas do próprio autor, letras de José Fialho Gouveia, e produção de Luísa Sobral. O espectáculo conta com a participação do Coro Polifónico de Alpiarça. O Festival promete uma programação rica e variada, com destaque para a várias actividades de oficinas criativas. Nos dias 21 e 22 vai realizar-se uma Feira do Livro no mercado municipal. O Festival encerra com um concerto do projecto musical “Malta de Alpiarça”, com músicos locais, que prometem animar o público com um reportório de covers bem conhecidos dos amantes da música dos anos 80/90.