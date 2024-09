Grupo Motard Família D’Estrada celebra aniversário no Porto Alto

O Grupo Motard Família D’Estrada vai comemorar, dia 21 de Setembro, o terceiro aniversário com um evento no Centro Social do Porto Alto. A colectividade, cujo lema é “Juntos Somos Fortes” ou “Unidos Somos Imbatíveis, preparou uma iniciativa que contempla várias actividades. Haverá porco no espeto, tasquinhas, concertos com três bandas e um espaço dedicado a crianças, com insufláveis e pinturas faciais. Sem esquecer a paixão das duas rodas, o Grupo Motard Família D’Estrada fará também uma exposição de motos Benelli.