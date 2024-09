Passeio de BTT “Rota dos Ceifeiros” promove património de Torres Novas

O passeio de BTT “Rota dos Ceifeiros” é organizado pelo município de Torres Novas e pretende dar a conhecer o património natural e turístico do concelho. A iniciativa decorre dia 28 de Setembro, com início entre as 08h30 e as 09h30, no Largo de Nossa Senhora do Rosário, em Liteiros. O percurso é de 25km com um grau de dificuldade média. As inscrições são obrigatórias e podem ser efectuadas até 27 de Setembro em https://www.queroir.pt/rotadoisceifeiros. É obrigatória a utilização de capacete e telemóvel, sendo ainda recomendado pela organização que todos os participantes transportem consigo reservatório com água e que procurem preservar o meio ambiente e social em que se realizará o evento.