Prova de canoagem na Ribeira de Santarém juntou 210 atletas

A nona edição do “Troféu José Maurício - Primeiras Pagaiadas - Zonal Bacia Tejo”, organizado pelo Clube de Canoagem de Scalabitano (CCS), juntou 210 canoístas no dia 8 de Setembro na Ribeira de Santarém. O vereador da Câmara de Santarém com o pelouro do Desporto, Alfredo Amante marcou presença no evento e deu os parabéns ao Clube de Canoagem Scalabitano, na pessoa do seu presidente, Mário Figueiredo, pela organização da prova, que estendeu a todos os atletas, treinadores e familiares. O autarca garantiu que o clube pode contar sempre com o apoio do Município de Santarém. A prova que integra as competições oficiais da Federação Portuguesa de Canoagem, foi destinada a atletas da região Centro, que competem nas categorias de K1 e C1, com um circuito de dois mil metros (2000 m) para todos os escalões masculinos e femininos: Mínimo, Menor, Iniciado, Infantil, Cadete, Júnior, Seniores.