Quarta corrida Cimpor celebra 130 anos da fábrica de Alhandra

Está agendada para 20 de Outubro a quarta edição da corrida Cimpor, uma iniciativa que servirá nesta edição para celebrar os 130 anos da fábrica da empresa cimenteira em Alhandra, onde as ruas irão novamente ser o palco principal da prova. A corrida tem o objectivo de promover a saúde, bem-estar e a aproximação entre a empresa e a comunidade, contando com duas modalidades: uma corrida de 10 km e uma caminhada de 4 km.

A corrida Cimpor vai percorrer as principais ruas e a zona ribeirinha de Alhandra, com partida e chegada na Rua Henrique Taveira, junto à fábrica da empresa. A corrida de 10 km é destinada a maiores de 18 anos, enquanto a caminhada está aberta a pessoas de todas as idades. Mantendo a tradição das edições anteriores, toda a receita obtida com as inscrições será doada aos Bombeiros Voluntários de Alhandra. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do site da Xistarca, parceira na organização do evento, ou presencialmente nas suas instalações em Lisboa.

Até 30 de Setembro os interessados podem usufruir de preços promocionais, com a corrida a custar 9€ e a caminhada 7€. A organização do evento conta com a colaboração da Câmara de Vila Franca de Xira, da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e dos Bombeiros Voluntários de Alhandra.