Vitória de Santarém conquista os primeiros títulos distritais de xadrez

O Vitória de Santarém participou com 14 jogadores no Campeonato Distrital Individual Absoluto de Semirrápidas de Xadrez e conquistou os seus primeiros títulos nesse jogo. Guilherme Vieira (escalão sub-12) e Dinis Borges (sub-7) sagraram-se campeões distritais nas respectivas categorias nesta prova oficial organizada pela Associação de Xadrez de Santarém e que teve lugar nas instalações da Biblioteca Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas. Destaques ainda para Waleed Abuowda, vice-campeão em sub-12, e para os seniores Pedro Vinagre, vice-campeão distrital, e Carlos Nascimento, que ficou em 3.º lugar. O Vitória de Santarém elogia ainda o desempenho de Bruno Ferreira (5.º), Pedro Malaca (6.º) e Hugo Assunção (10.º), todos no top 10, seguindo-se Paulo Coelho (12.º), Jaime Bernardo (16.º), Jorge Couto (19.º), André Pinote (20.º), Ricardo Ribeiro (21.º) e João Amaro (23.º). O clube diz que continua de braços abertos para acolher os interessados, de todas as idades, que queiram aprender e praticar xadrez nas instalações da sede do Vitória de Santarém, todas as sextas-feiras, às 18h00.