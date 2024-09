Alcanena vai discutir importância do olival tradicional na valorização do sector do azeite

Projecto Ouro Líquido vai ser debatido num seminário que se vai realizar a 1 de Outubro no Cine-Teatro São Pedro, em Alcanena.

O Cine-Teatro São Pedro, em Alcanena, recebe a 1 de Outubro o seminário “Ouro Líquido | Olival Tradicional, Sustentabilidade, Competitividade e Políticas Públicas – Promover o olival tradicional junto dos agentes públicos e privados”. A realização da iniciativa, segundo a organização, prende-se com o facto da crescente sensibilização dos poderes públicos, agricultores, academia e empresas quanto à relevância do olival tradicional para a fixação das populações e desenvolvimento equilibrado do território. “Contudo, é menos reconhecido o papel que o olival tradicional pode aportar à dinâmica de criação de valor no sector do azeite, permanecendo por estudar e testar modelos operativos que lhe confiram sustentabilidade e competitividade, a uma escala que possa atenuar o ritmo de abandono a que o mesmo tem estado sujeito nas últimas décadas em Portugal”, lê-se em nota de imprensa.

Os responsáveis referem que o Projecto Ouro Líquido é ponto de partida para elencar desafios e abrir caminhos ao olival tradicional, nos planos do modelo produtivo, da organização do sector, dos factores de competitividade, da estratégia de marketing, dos serviços de ecossistema e do financiamento. Após um ano de trabalho em dois municípios-piloto (Alcanena e Torres Novas), o Projecto Ouro Líquido estendeu-se aos restantes municípios com território no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, no quadro da respetiva Comissão de Cogestão e da ADSAICA. Tendo por missão valorizar a fileira da oliveira, cultura predominante, mas em abandono progressivo nos espaços agrícolas deste território, o Projeto Ouro Líquido pretende criar valor e procurar soluções para os desafios colocados ao olival tradicional, nos planos do modelo produtivo, organização do sector, factores críticos de competitividade, financiamento e estratégia de promoção e comercialização.

Paralelamente, está em fase de arranque a APOAC – Associação para a Promoção do Olival e Azeite de Aire e Candeeiros, visando potenciar a qualificação, a valorização e a promoção desta fileira, agregando agricultores, lagareiros e outros interessados em torno de uma “Carta de Compromisso da Qualidade e Sustentabilidade do Azeite Aire e Candeeiros”.