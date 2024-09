Alimentação Animal em debate em Santarém

As XIII Jornadas e II Fórum de Alimentação Animal decorrem nos dias 18 e 19 de Setembro, no Convento de São Francisco, em Santarém, num encontro em que o principal factor de produção do sector agropecuário estará em análise. A Alimentação Animal, que representa até 70% do custo de produção da actividade pecuária que, por sua vez, representa 36% na economia agrícola nacional, opera actualmente com um sobrecusto de 25 a 30% face aos preços praticados em 2019, antes da situação pandémica, da guerra na Ucrânia e da intensificação do conflito israelo-palestiniano. Essa é uma das grandes preocupações dos industriais da área, a que se somam os custos de energia tendencialmente em alta, as exigências ambientais europeias e uma nova vaga de tensões internacionais.