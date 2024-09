Ateneu Artístico Cartaxense reabre a discoteca LIPPS

No próximo dia 5 Outubro reabre a discoteca LIPPS - Cartaxo para os melhores hits da actualidade e os grandes êxitos dos anos 80 e 90, para reviver momentos especiais. Na cabine irão estar os DJs Big F e Ismael C. O Ateneu Artístico Cartaxense promove o evento com a finalidade de adquirir fundos para um veículo de nove lugares. As pulseiras com um valor de dez euros já estão à venda no Cartaxo, Santarém, Aveiras de Cima, e Azambuja.