BPI de Azambuja fecha no final de Setembro

Vila de Azambuja chegou a ter uma dezena de dependências bancárias e agora, com o fecho do balcão do BPI, vai ficar reduzida a três.

O balcão do BPI em Azambuja vai fechar no final do mês de Setembro. A informação foi avançada pelo presidente do município, Silvino Lúcio, em reunião de câmara. Após reunir com os responsáveis do banco o autarca ficou a saber do encerramento de mais um balcão na vila, o que classificou de uma má notícia. “Chegámos a ter quase dez bancos em Azambuja e vamos ficar reduzidos a três. Não fiquei nada satisfeito”, lamentou o autarca. O balcão do BPI localiza-se na Rua Cândido de Abreu, número 10, em Azambuja.