Rede de abastecimento de água em Vialonga vai ser remodelada

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira vão lançar um concurso público para remodelar a rede de abastecimento de água e saneamento na Rua 28 de Setembro, em Vialonga. O concurso público prevê um valor para a obra de 243.230€ e um prazo de execução de 150 dias e o seu lançamento foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara. Os trabalhos são justificados com a necessidade de reparar anomalias identificadas na rede, entre a Rua Professor Egas Moniz e a Rua Gago Coutinho, onde as canalizações existentes em grés apresentam deterioração.

A remodelação da rede de águas residuais domésticas e pluviais consiste na instalação de nova tubagem, numa extensão total de 1,592 metros, incluindo a execução de novos ramais e ramais de sumidouros, regularização provisória do pavimento com uma nova camada betuminosa e a execução de tubagem de abastecimento de água numa extensão prevista de 218 metros, incluindo a execução dos ramais domiciliários.