Tomar vai divulgar Sistema de Incentivos de Base Territorial junto de empresas

O vereador do PSD na Câmara de Tomar, Tiago Carrão, propôs em reunião do executivo a divulgação, junto das empresas do concelho, da abertura do concurso do Sistema de Incentivos de Base Territorial da Região do Médio Tejo. O autarca social-democrata explicou que esta é uma candidatura para as pequenas e médias empresas da região do Médio Tejo, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, para investimentos de 40 mil euros a 300 mil euros. “A proposta que apresentamos é que seja efectuado o levantamento das empresas elegíveis em Tomar, que sejam realizadas diligências de divulgação desse sistema de incentivos junto dessas empresas e organizada também uma sessão de apresentação e esclarecimentos, e eventualmente envolver a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, responsável por este Sistema de Incentivos”, disse Tiago Carrão.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), garantiu que a divulgação vai ser realizada. “Vamos tentar que ela chegue o mais possível aos destinatários mais apropriados”, sublinhou. O autarca socialista mencionou que o município já vem tentando fazer esse trabalho, junto das empresas, a vários níveis, através do Gabinete de Apoio ao Investidor. E assumiu que o município tem vindo a enriquecer a sua base de dados das empresas existentes no concelho de Tomar.