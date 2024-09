Engano do Governo atrasa obras no posto médico de Alcoentre

As obras na Extensão de Saúde de Alcoentre ainda não avançaram porque o Governo se enganou. De acordo com o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, apesar de estar assinado há dois meses e meio o contrato do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) para financiamento da obra, o Governo cometeu um lapso e em vez de enviar o contrato assinado enviou as minutas. Por isso, até dia 10 de Setembro as verbas ainda não tinham sido transferidas para a câmara.

“Ainda não recebemos o contrato e a ministra Ana Paula Martins nem sequer deu resposta ao pedido de reunião. Fomos chamados ao Infarmed para assinar contrato e passado este tempo ainda nada. A funcionária disse que entretanto ia entrar o dinheiro do PRR mas até agora ainda não entrou”, informou Silvino Lúcio.

A informação foi prestada em reunião de câmara após questão levantada pelo presidente da Junta de Freguesia de Alcoentre, Francisco Morgado, que tem sido questionado pela população. “A câmara emitiu um comunicado mas está tudo fora do prazo, obra ainda nada. Qualquer dia tenho a vila cheia de faixas sobre a saúde”, afirmou.