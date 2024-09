Governo aceita reivindicação de VFX e manda NAV estudar alternativas às rotas dos aviões

O Governo foi sensível às queixas de moradores e da Câmara de Vila Franca de Xira sobre o aumento excessivo do ruído causado pelos aviões desde Maio sobre o território do concelho e prometeu que vai mandar a empresa estudar rapidamente alternativas ao sistema. O problema começou a sentir-se após a empresa de navegação aérea NAV ter introduzido alterações nas rotas de descolagem e aterragem do aeroporto de Lisboa.

As alternativas a estudar pela NAV, prometeu o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, têm como objectivo reduzir o ruído e os impactos que a população tem sentido e foram transmitidas no final da semana passada pelo governante ao presidente do Município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, numa reunião entre ambos. O governante prometeu rapidamente instruir a NAV para estudar alternativas no mais curto espaço de tempo que revertam o sistema criado em Maio, mas da reunião não saiu ainda um prazo expectável para a sua conclusão.

Além da reunião com o governante, o município já tinha participado também na consulta pública que esteve a decorrer sobre o Plano de Acção de Ruído 2024-2029 do Aeroporto Humberto Delgado, promovido pela ANA - Aeroportos de Portugal. Nele, segundo Fernando Paulo Ferreira, o município pronunciou-se considerando que o concelho deve estar considerado no plano. “Fazer um plano de ruído do aeroporto e não considerar Vila Franca de Xira é um erro técnico crasso e deve ser corrigido”, comentou o autarca.

Na mesma exposição, o município vincou a necessidade de alterar as rotas do sistema colocado em vigor pela NAV em Maio. Essa alteração das rotas, recorde-se, fez disparar as queixas sobre o ruído dos aviões no concelho, em particular nas localidades situadas a sul, como Vialonga, Póvoa de Santa Iria, Forte da Casa e Alverca. Mais de 1.900 pessoas já assinaram uma petição online pedindo a reversão da medida e também os autarcas das freguesias já criticaram a situação, considerando que piorou a qualidade de vida dos residentes.

A associação ambientalista Zero já veio pedir que se acabem pelo menos com os voos nocturnos sobre o concelho e o presidente da câmara também já reuniu com o presidente da NAV, Pedro Ângelo, sobre o assunto mas de onde saiu uma mão cheia de nada, com o responsável da NAV a empurrar a decisão para a tutela governamental, que agora foi ao encontro das pretensões de Vila Franca de Xira.