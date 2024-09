Governo promete apoio de dois milhões para novo quartel da GNR em Aveiras de Cima

Ministra da Administração Interna mostrou-se disponível para incluir no orçamento a construção do novo quartel da GNR de Aveiras de Cima.

A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, mostrou-se receptiva para apoiar financeiramente a construção do novo quartel da GNR de Aveiras de Cima. Em reunião com o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, a governante referiu que possivelmente incluirá 2 milhões de euros em orçamento para a tão desejada obra. Recorde-se que o projecto de arquitectura para o novo quartel da GNR de Aveiras de Cima foi pago pela câmara que também cedeu o terreno localizado junto à Cruz Vermelha. Agora resta aguardar os próximos passos do Ministério da Administração Interna para se elaborar o respectivo contrato e lançar o concurso para a obra. Entretanto, o comandante do posto da GNR de Aveiras de Cima foi transferido para Aveiro e será apresentado em breve o seu sucessor.