Aluno de 12 anos esfaqueia seis colegas em escola de Azambuja

Um aluno da escola básica de Azambuja foi almoçar a casa e quando regressou esfaqueou seis colegas. As vítimas não correm risco de vida e têm entre 11 e 14 anos. A comunidade está em choque porque nada fazia prever o ataque. O agressor é filho de uma professora..

Um aluno de 12 anos entrou na Escola Básica 1,2,3 de Azambuja e esfaqueou seis colegas na terça-feira, dentro do recinto escolar. O jovem foi almoçar a casa e quando regressou à escola levou vestido um colete à prova de bala e uma faca de cozinha na mochila. No corredor de acesso à sala de aula esfaqueou seis alunos, cinco raparigas e um rapaz, com idades entre os 11 e 14 anos, antes de ser imobilizado pelos funcionários.

Cinco crianças foram reencaminhadas para o Hospital de Vila Franca de Xira com ferimentos nos braços e zona abdominal. Uma menina ficou em estado grave e foi transportada para o Hospital de Santa Maria, com ferimentos no tórax e na cabeça. Até ao fecho da edição desconheciam-se os motivos do ataque mas, de acordo com a comunidade escolar, o aluno não tinha comportamentos anteriores de violência.

O alerta para as autoridades foi dado por volta das 14h00 e no local estiveram os bombeiros, INEM, GNR e a Polícia Judiciária. O agressor ficou sob custódia policial. Sabe-se que frequentava o sétimo ano e é filho de uma professora de outra escola do concelho de Azambuja. Segundo o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, a autarquia disponibilizou apoio psicológico aos pais, funcionárias auxiliares e ao próprio agressor. “Perante a ocorrência, foi dada resposta imediata por parte dos Bombeiros de Azambuja, Bombeiros de Alcoentre, GNR, Cruz Vermelha de Aveiras de Cima, Serviço Municipal de Protecção Civil, VMER de Vila Franca de Xira e Polícia Judiciária”, informou.

A Escola Básica de Azambuja é frequentada por 450 alunos, até ao nono ano de escolaridade. A escola retomou a sua actividade no dia seguinte, dentro da normalidade possível. Recorde-se que esta escola tinha sido assaltada na madrugada de segunda-feira e por isso não houve aulas nesse dia. O dia em que ocorreu a agressão era o primeiro dia de aulas.

