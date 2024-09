Apanhado em flagrante a furtar cortiça em Coruche

Homem de 49 anos foi detido pela GNR e já tinha cadastro pelo mesmo tipo de crime.

Um homem de 49 anos foi detido em flagrante delito pela GNR de Coruche, por furto de cortiça nesse concelho. Em comunicado, a GNR explica que a detenção ocorreu após um alerta de que um indivíduo estaria a extrair cortiça de sobreiros numa propriedade agrícola durante o período nocturno. “No seguimento das diligências policiais foi possível interceptar e deter o suspeito em flagrante delito, numa propriedade agrícola, onde já tinha efectuado a extracção de cortiça de cerca de dez sobreiros”, refere a GNR.

Na operação, foram apreendidos 150 quilos de cortiça e um veículo automóvel. A cortiça recuperada foi entregue ao proprietário, acrescenta a GNR. O detido, que já tem antecedentes criminais pela prática de furtos semelhantes, foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público. A operação contou com o apoio de militares do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Coruche.