Assaltos fecham escolas de Azambuja e Aveiras de Cima

As escolas básicas de Azambuja e Aveiras de Cima encerraram na segunda-feira, 16 de Setembro, na sequência de dois assaltos que ocorreram de madrugada. Foram furtados equipamentos informáticos, bens alimentares e materiais escolares mas os valores do prejuízo ainda estavam a ser contabilizados ao fecho da edição.

Na escola de Aveiras de Cima, os assaltantes levaram dinheiro do cofre e das máquinas de venda automática. De acordo com fonte escolar, antes de consumarem o furto os meliantes desligaram o alarme do estabelecimento de ensino, desligaram vários cabos, destruíram os servidores e portas.

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR esteve na escola a recolher impressões digitais. Os pais tiveram de encontrar alternativas para os filhos uma vez que o estabelecimento de ensino não abriu portas. Segundo um comunicado da direcção do Agrupamento de Escolas de Azambuja, a decisão foi tomada em conformidade com as directrizes de segurança e foi autorizada pelo delegado regional de Educação.

Os estabelecimentos de ensino reabriram no dia seguinte, terça-feira, 17 de Setembro. A GNR está a investigar os furtos e se podem ou não estar relacionados com uma série de assaltos que ocorreram na via pública em Aveiras de Cima.