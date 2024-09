Autarcas de Santarém visitaram escolas que receberam obras

Município de Santarém assinalou arranque do ano lectivo com visita de autarcas a diversas escolas do concelho que tiveram obras de requalificação

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, e o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, visitaram os Jardins de Infância da Quinta da Anacoreta, do Choupal e de Verdelho, o Centro Escolar Salgueiro Maia, e a Escola Básica dos Leões na sexta-feira, 13 de Setembro, primeiro dia de aulas. Esses estabelecimentos de ensino receberam obras de requalificação.

Já o vereador da Educação, Alfredo Amante, visitou a Escola EB 2/3 Alexandre Herculano, no âmbito da construção do Mural da Ecologia, pintado e decorado pelas turmas dos diversos anos da escola, colocado no anfiteatro de pedra.

Para João Teixeira Leite, “A Educação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade, tendo em conta que desempenha um papel crucial na formação de cada ser humano. É por isto que a Educação será sempre uma prioridade. Com as nossas Juntas de Freguesia pretendemos dar continuidade à requalificação do parque escolar, atribuindo melhorias significativas com impacto positivo no processo de aprendizagem”.

Ao longo deste mandato, a Câmara de Santarém tem realizado diversas intervenções, em todos os Agrupamentos de Escolas, com vista a reabilitar os espaços, através de algumas obras de conservação e reparação nas instalações escolares. As visitas foram acompanhadas pelas coordenadoras das escolas e pelas directoras dos respectivos agrupamentos.