Caminhadas estão de volta às freguesias de Abrantes

O município de Abrantes anuncia que a 28 de Setembro vai ser realizada a caminhada na freguesia de Alvega e Concavada, numa distância de cerca de oito quilómetros. As inscrições são gratuitas e estão abertas até ao dia 27 de Setembro, presencialmente na recepção do Estádio Municipal de Abrantes, ou através do email desporto@cm-abrantes.pt. O encontro para a caminhada está marcado na Junta de Freguesia de Alvega às 14h30.