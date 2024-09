Caminhos d’Ourém na freguesia de Seiça

A iniciativa Caminhos d’Ourém realizou-se mais uma vez, desta vez na freguesia de Seiça, com a concentração dos participantes na sede da Associação Sharing Love, no domingo, 15 de Setembro. O programa promovido pela Câmara Municipal de Ourém pretende sensibilizar, alertar e consciencializar para a importância da prática da actividade física, para uma efectiva alteração de comportamentos, permitindo oportunidades de participação, para uma comunidade mais activa, com melhor qualidade de vida e mais feliz.