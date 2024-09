Detido por violência doméstica em Castanheira do Ribatejo

Homem vai usar pulseira electrónica para garantir que se manterá longe da vítima

Um homem de 71 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) de Castanheira do Ribatejo por suspeita de violência doméstica depois de uma investigação ter revelado que o suspeito praticava violência física e psicológica contra a mulher de 67 anos. A detenção teve lugar a 11 de Setembro e, durante as diligências, os militares da GNR cumpriram um mandado de detenção resultando na captura do suspeito.

Fonte policial revelou a O MIRANTE que por várias vezes a mulher teve de receber assistência hospitalar devido à violência dos golpes que sofrera do agressor. Foram outros familiares que deram o alerta às autoridades. Apresentado ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, em Loures, o homem viu-lhe serem impostas as medidas de coacção de abandono da residência e proibição de aproximação da vítima, medidas que vão ser monitorizadas por pulseira electrónica.

A violência doméstica é um crime público e denunciá-lo é um dever de todos, refere a GNR em comunicado. A instituição disponibiliza canais para denúncia destes casos de violência, incluindo o Portal de Queixa Electrónica e o número europeu de emergência 112, ambos confidenciais.