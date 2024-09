Educação e cidadania ambiental em discussão no Forte da Casa

A Associação Cívica Os Amigos do Forte, do Forte da Casa, em colaboração com o Instituto de Ciências Sociais da Universidade (ICS-UL) de Lisboa promove no sábado, 21 de setembro, às 16h00, uma conferência dedicada ao tema da educação e cidadania ambiental. O evento terá como oradora Leonor Prata da ICS-UL e tem lugar na delegação da junta de freguesia do Forte da Casa, localizada na Rua Padre Américo. O evento está inserido num ciclo de conferências da Universidade de Lisboa dedicada aos 50 anos de políticas ambientais em Portugal.