Equipamento em novo parque infantil do Entroncamento instalado com defeitos

A carruagem instalada no novo parque infantil do Jardim da Zona Verde, no Entroncamento, no final de Agosto tem defeitos de fabrico. O equipamento foi instalado com duas correntes soltas de ambos os lados da peça. O reparo foi feito pelo vereador Rui Gonçalves (PSD), na última reunião camarária, onde questionou o presidente Jorge Faria (PS) se tinha conhecimento da situação e se esta se devia a mau uso ou, efectivamente, a um defeito de instalação ou montagem. Jorge Faria informou estar ao corrente da situação e que a fábrica, responsável pela montagem do equipamento já havia sido informada. “Identificámos duas ou três anomalias no equipamento que foram devidamente reportadas à fábrica que, no entanto, esteve fechada toda a última quinzena de Agosto mas que garantiu resolver o processo assim que retomasse os trabalhos”, disse o autarca.