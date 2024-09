Falha de segurança no Hospital de Santarém permite saída de mãe com bebé de 22 dias durante a madrugada

Uma mulher fugiu do Hospital Distrital de Santarém com a filha de 22 dias, que aguardava resolução social, na madrugada de 13 de Setembro. A mãe foi entretanto encontrada, assim como a bebé, e a PJ diz que está a investigar o que falhou na segurança.

A mulher que fugiu do Hospital Distrital de Santarém (HDS) com a filha de 22 dias na madrugada de sexta-feira, 13 de Setembro, já foi localizada, bem como a criança, disse à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ). A mesma fonte acrescentou que a bebé foi sinalizada e os serviços de protecção de menores foram activados para avaliar a situação e garantir o bem-estar do recém-nascido.

As autoridades estão a investigar “o que falhou na segurança do hospital”, acrescentando ainda que este caso “não se trata de um rapto, mas sim de uma subtracção de menor por parte da mãe”. “Vamos activar os serviços de protecção de menores e tentar perceber como a mãe conseguiu tirar a criança do Hospital”, disse. A subtracção de menores é o ato de retirar, esconder ou manter uma criança longe de quem detém a sua guarda legal ou responsabilidade parental, podendo ser punível com uma pena até dois anos de prisão ou com pena de multa até 240 dias.

Recorde-se que naquela madrugada, a mãe, de nacionalidade portuguesa, terá retirado o dispositivo de segurança colocado no pé da bebé e fugido com a menina dentro de um saco. Numa nota de esclarecimento enviada às redacções, a Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, que tutela o Hospital de Santarém, explicou que a bebé estava “internada há 22 dias no serviço de neonatologia a aguardar resolução social, tendo o acompanhamento da mãe”. A nota adianta que o hospital, assim que detectou o sucedido, accionou “todas medidas necessárias junto das entidades competentes”.

O serviço de Neonatologia do Hospital de Santarém, localizado no piso 3, tem sempre enfermeiras e auxiliares de serviço, que visitam frequentemente os quartos onde estão internadas as mães e os bebés. Há três camas por cada quarto e para sair do hospital é preciso descer de elevador e passar por um segurança que controla todas as saídas e entradas.